Ouderkoepel vrij onderwijs: “1 op de 3 ouders maakt zich zorgen over schoolfactuur”

Onderwijs­koe­pels geven Weyts onvoldoen­de voor aanpak lerarente­kort: "20 jaar anciënni­teit voor zij-instromers”

De topmannen van de twee grootste onderwijskoepels, het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, halen in een opiniestuk in ‘De Standaard’ uit naar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "Zijn beleid mist alle urgentie om iets aan het lerarentekort te doen", vinden ze. In ‘De ochtend’ op Radio 1 ontkende Weyts dat met klem. “Drie jaar geleden was er nul jaar anciënniteit voor nul vakken, vandaag is er tien jaar anciënniteit voor twintig knelpuntvakken en twee ambten”, aldus de minister.

7 juni