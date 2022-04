Opnieuw zomerscholen in 2022: “Élk jaar waardevol, los van pandemie”

“Zomerscholen zijn hoe dan ook een blijver”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) woensdag. De ministers trekken tien miljoen euro uit voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus 2022. Vanaf deze jaargang zijn de zomerscholen structureel verankerd in een decreet. “Zeker voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren bieden de zomerscholen veel kansen”, menen de ministers.

In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren minstens tien dagen een lesaanbod op maat voorgeschoteld om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen. De lessen gaan gepaard met spel, cultuur en sport. Deelnemen aan een zomerschool is vrijwillig en bovendien gratis. In de zomer van 2020 werden er, als antwoord op de sluiting van de scholen na de uitbraak van de coronacrisis, 138 zomerscholen georganiseerd. In juli en augustus 2021 waren dat er al 190.

Het decreet moet een duurzaam en duidelijk kader creëren. Scholen en lokale besturen kunnen een zomerschoolproject indienen. “Een school of een lokaal bestuur kan sowieso rekenen op 45 euro per leerling per dag. Een lokaal bestuur dat de regierol voor verschillende zomerscholen opneemt, krijgt daarbovenop 20 euro per leerling. Een school die niet kan rekenen op de ondersteuning van een lokaal bestuur krijgt 5 euro per leerling extra”, klinkt het nog.

“Zomerscholen zijn élk jaar waardevol, pandemie of geen pandemie. Ze kunnen namelijk voorkomen dat de meest kwetsbare kinderen in september met een achterstand beginnen aan het nieuwe schooljaar”, zegt minister Weyts. Onder meer voor kinderen die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne naar ons land gevlucht zijn, bieden de zomerscholen extra kansen, stelt minister Somers op zijn beurt.