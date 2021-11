Opnieuw mondmaskers in secundair onderwijs, regel gehandhaafd in 5e en 6e leerjaar

Het Vlaams onderwijs voert de mondmaskers terug in in het secundair. Daarnaast blijven ze gehandhaafd in het 5e en 6e leerjaar, waar ze eerder al ingevoerd werden. Dat bevestigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdagavond na afloop van een onderwijsoverleg na het Overlegcomité.

Wat het mondmasker in de klas betreft, kunnen de gemeenschappen zelf beslissen of ze het ook invoeren onder de 12 jaar.



“Het Vlaams onderwijs heeft beslist dat het de evolutie in de rest van de samenleving zal volgen”, meldt het kabinet van minister Weyts woensdagavond in een perscommuniqué. “Daarom komen de mondmaskers vanaf 20 november terug in het secundair onderwijs en blijven ze gehandhaafd in het 5de en 6de leerjaar, in navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de rest van de samenleving vanaf de leeftijd van 10 jaar.”

Het Overlegcomité besliste inderdaad om de algemene maskerplicht in ons land uit te breiden naar de leeftijd van 10 jaar. Voordien gold die vanaf 12 jaar.

De mondmaskers kunnen in de klas worden afgezet wanneer iedereen stil zit, er afstand wordt gehouden en er ventilatie is, klinkt het verder. Maskers voor 8- of 9-jarigen komen er niet. Eerder was er veel discussie ontstaan over een mogelijke uitbreiding van de maskerplicht voor kinderen vanaf 9 jaar.

Ventilatie en CO2-meting

De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden anderzijds verder aangescherpt, net zoals dat nu ook gebeurt op de werkplek, laat de onderwijsminister verstaan.

‘The last miles’

Het kabinet-Weyts benadrukt dat het onderwijsveld al sinds het begin van de pandemie sterk inzet op ventilatie. “Scholen hebben vorig schooljaar al middelen gekregen waarmee ook CO2-meters aangekocht konden worden. Het gebruik van CO2-meters werd permanent aanbevolen. De overheid én de onderwijsverstrekkers hebben vervolgens rond ventileren, verluchten én CO2-meting een aanklampend beleid gevoerd. Met succes: zowat 90 procent van de Vlaamse scholen is vandaag aan de slag met CO2-meting, zo blijkt uit een bevraging.”

Maar het onderwijsveld zal nu ook ‘the last miles’ afleggen en zorgen voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters waar nodig, klinkt het, “zodat uiteindelijk alle scholen in beginsel in elk klaslokaal aan de slag zijn met CO2-meting”. De Vlaamse Overheid zal hiervoor samenwerken met de onderwijsverstrekkers en zal hiervoor ook extra middelen vrijmaken.

Volledig scherm Een CO2-meter in een klas van een school in Ieper. © Henk Deleu

Voorrang voor leerkrachten bij derde prik?

Het onderwijsveld herhaalt woensdag ook de vraag om bij de derde prik prioriteit te geven aan het personeel van het basisonderwijs: “dat zou de grootste waardering zijn voor al het werk dat vandaag gedaan wordt in de scholen en de CLB’s”.

“De vierde golf is zo ernstig dat er solidariteit wordt gevraagd van de hele samenleving en tussen de sectoren”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in een reactie. “Uiteraard willen we ook vanuit het onderwijs onze steen bijdragen. We hopen dat maatregelen die het schoolleven beperken, zoals het mondmasker, zo vlug mogelijk weer kunnen verdwijnen. We rekenen bovendien op een plan voor een versnelde derde prik voor onderwijspersoneel en leerlingen en een vaccinatieplan voor min-twaalfjarigen. We danken iedereen in de samenleving om alle maatregelen strikt op te volgen, zodat we in het belang van onze leerlingen de scholen zo goed mogelijk kunnen openhouden.”

De nieuwe maatregelen gelden zeker tot en met de kerstvakantie.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

BEKIJK OOK: