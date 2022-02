Ook scholen voelen stijgende energiefactuur fel: “Staan voor zware keuzes die dreigen te raken aan de kwaliteit van het onderwijs zelf”

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept de overheid op om in te grijpen bij de stijgende energiefacturen van scholen. Op twee jaar tijd zijn die voor de scholen van de koepel gestegen met bijna 45 miljoen euro. De stijging betekent dat scholen moeten besparen op hun pedagogische werking. Woensdag deed het gemeenschapsonderwijs GO! al een gelijkaardige oproep.

Niet alleen gezinnen hebben te kampen met de stijgende energieprijzen, ook de scholen voelen dat in hun budget. Daar komt nog eens bij dat de stookkosten van scholen deze winter de hoogte in gaan, omdat ze continu moeten ventileren om de verspreiding van het coronavirus te gaan. Dat leidt tot een aanzienlijk hoger energieverbruik en een nog hogere energiekost.

45 miljoen euro

Verschillende scholen verwachten dat hun energiekosten met meer dan de helft zullen toenemen op twee jaar tijd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen berekende op basis van de begrotingscijfers dat haar scholen op twee jaar tijd bijna 45 miljoen euro meer zullen uitgeven dan twee jaar geleden.



In 2020 ging het nog om 67 miljoen euro, terwijl dat in 2021 steeg naar 78,5 miljoen en in 2022 naar 111,6 miljoen euro, een stijging van 67 procent in twee jaar tijd.

‘Molensteen rond de nek’

Scholen die intekenen op de raamcontracten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden lange tijd de energieprijzen drukken. Door de marktevoluties wordt dat echter moeilijker vol te houden.

"De stijgende energieprijzen zijn een molensteen rond de nek van onze scholen. Hun financiële leefbaarheid komt in het gedrang en om de rekening te doen kloppen staan ze voor zware keuzes die dreigen te raken aan de kwaliteit van het onderwijs zelf", zegt directeur-generaal Lieven Boeve. "Investeringen in nieuwbouw en renovatie, of zelfs in didactische infrastructuur zoals boeken en moderne schoolborden, komen hiermee op de helling te staan."

Mogelijke oplossing

Hij vraagt daarom aan de overheid om bij te springen. "Een mogelijke oplossing is om de btw op energie ook voor scholen op zes procent te leggen", klinkt het. "De overheid kan er ook voor kiezen om scholen een financiële compensatie toe te kennen.”

