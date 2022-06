ONZE OPINIE. Wat de onderwijskoepels en de minister vragen en verwachten van leerkrachten en leerlingen, moeten ze zelf ook eens proberen

Scholen krijgen ruimte om te experimen­te­ren in strijd tegen lerarente­kort

Scholen krijgen volgend schooljaar de ruimte om in proeftuinen de bestaande regelgeving even te negeren om andere concepten in de praktijk uit te testen in de strijd tegen het lerarentekort. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

3 mei