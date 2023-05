Onze Opinie: “Scholen zijn niet de stoplap van elk maatschappelijk probleem. Maar wat als het niet oplossen tot ongelijkheid leidt?”

Vlaamse regering weigert meerdere aanvragen voor anderstali­ge opleidin­gen aan universi­tei­ten

De Vlaamse regering heeft vorige week meerdere aanvragen van universiteiten om een anderstalige opleiding in te richten geweigerd, onder meer omdat de masteropleiding burgerlijk ingenieur anders nergens in Vlaanderen nog in het Nederlands zou worden aangeboden. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Ik ben niet het soort flamingant dat met een Frans brood onder zijn arm zal sterven van de honger, maar onze Vlaamse jongeren hebben wel recht op een opleiding in hun eigen taal", zegt hij.