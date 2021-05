Onze opinie. “Laten we het Franstalige voorbeeld volgen: een iets kortere zomervakantie, maar extra verlof doorheen het schooljaar”

Gaan de scholen nu nooit meer dicht? Minister Weyts (N-VA) reageert: “Ik ga ervan uit dat dit een beslissing is tot einde van schooljaar”

28 april Vanaf 10 mei mogen alle Vlaamse leerlingen weer voltijds naar school. “Ik ben blij, dankbaar en fier dat we dat kunnen bewerkstelligen in Vlaanderen dankzij de inzet van de leerkrachten, directies en scholen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de studio van VTM NIEUWS. Maar de minister beseft ook dat er een risico wordt genomen.