ONZE OPINIE. De kortere zomervakantie is zeker niet stompzinnig. Maar veel leraars zijn niet mee

HET DEBAT. Moeten de quarantai­ne­re­gels in het onderwijs versoepeld worden?

De roep om aanpassing van de huidige quarantaineregels in het onderwijs klinkt steeds luider. De situatie is onhoudbaar, klinkt het, maar het moet ook veilig blijven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overlegt vandaag met de vakbonden en experts over een eventuele aanpassing, morgen volgt overleg met alle betrokken ministers. Wat denk jij? Moeten de quarantaineregels op de schop? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

25 januari