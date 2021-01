Onze opinie. Als voetballers op het veld kunnen staan dankzij een wekelijkse coronatest, moet dat ook voor leerkrachten kunnen

Hoe pijnlijk, hoe zuur, hoe hard de sluiting van de horeca ook is. Hoe wrang de valse hoop voor kappers ook is. Hoe beperkt het sociale contact en hoe ingrijpend de avondklok: de sluiting van scholen is de moeilijkste, meest delicate oefening die er in coronatijden is. Cynici zijn het, zij die zeggen dat ouders protesteren omdat werk-onderwijs een vervelende combinatie is. We gaan niet flauw doen: het was een calvarietocht. Maar wie daarvan uitgaat, hoorde de smeekbede niet van een eenzame driejarige zonder broers of zussen om naar school te gaan. Wie daarvan uitgaat, vergeet hoe school voor vele jongeren de laatste uitlaatklep is. En erger: de laatste vluchtplek. Van geweld en misbruik. Wie daarvan uitgaat, zag niet hoe de gesloten deuren vooral de zwaksten uitsloten. Het ontwricht de ontwrichten des te meer.