Onderwijsvakbonden in Wallonië en Brussel dienen stakingsaanzegging in

De liberale en socialistische vakbond in het Franstalige onderwijs hebben zondag aangekondigd dat ze maandag een stakingsaanzegging indienen, de dag dat het nieuwe schooljaar begint in het Franstalige onderwijs. De reden is onder meer een decreet over de evaluatie van de leerkrachten dat het parlement van de Franse Gemeenschap in juli goedkeurde.