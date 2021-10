Onderwijsvakbond vernietigend voor voorstel om mensen met enkel secundair diploma voor klas te laten staan: “Hallucinant idee dat kwaliteit verder zal doen afbrokkelen”

Nu scholen geen leerkrachten meer vinden, willen de koepels in hun plaats een legertje mensen zónder lerarendiploma aanwerven. Van de koepel van steden en gemeenten (OVSG) mogen ook mensen met enkel een middelbaar diploma mee voor de klas staan. "We worden gedwongen om dit op tafel te leggen", zegt algemeen directeur Patriek Delbaere in de Mediahuis-kranten. De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond in Vlaanderen, reageert vernietigend. “Dit hallucinant idee zal de onderwijskwaliteit verder doen afbrokkelen”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de COC, die ook waarschuwt over de onvrede die sluimert in het onderwijsveld. “Er hangt elektriciteit in de lucht.”

Vorige week stelde Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een tienpuntenplan voor in de strijd tegen het lerarentekort, maar dat is volgens de koepels veel te licht. Donderdagavond trokken ze met hún voorstellen naar de minister voor een overleg samen met de vakbonden, om op heel korte termijn in te grijpen.



Ze leggen allemaal eigen accenten, maar over verschillende maatregelen zijn ze het eens. Bovenaan het lijstje staat het voorstel om de leerkrachten die nu niet gevonden worden, tijdelijk te vervangen door mensen zonder lerarendiploma. "We willen iedereen aanwerven die kan helpen", zegt Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs (GO!). "Opvoeders, administratief personeel: mensen die de leraren die er wel nog zijn, kunnen ondersteunen. Dat kan gaan van kopieën maken voor de leerkracht tot echt mee in de klas komen om die te helpen managen. Nu staat de leerkracht soms alleen voor vijftig leerlingen.”

“Klasmanagers”

Omdat de Vlaamse overheid nu minder geld moet uitgeven aan loonkosten, wil de OVSG dat geld zelfs gebruiken om mensen met enkel een middelbaar diploma te laten ­helpen bij de lessen, zolang het lerarentekort acuut is.

Quote Als het brandt, moet er geblust worden. Het is dat of kinderen in de studie stoppen of naar huis sturen. Dat willen we te allen prijze vermijden. OVSG

"Klas­managers", noemt OVSG hen. In de eerste plaats helpen ze bij de praktische zaken - denk aan het uitdelen van schriftjes - maar ze zouden ook kleinere groepjes in de klas een herhalingsles kunnen geven, gebaseerd op de les van de leerkracht. Een heel verregaand voorstel, want vraag is hoe kwaliteitsvol zulke lessen zijn.

"We worden ­gedwongen om dit op tafel te ­leggen", zegt algemeen directeur Patriek Delbaere. "Uiteraard zijn we daar zelf niet gelukkig mee, maar als het brandt, moet er geblust worden. Het is dat of kinderen in de studie stoppen of naar huis sturen. Dat willen we te allen prijze vermijden.”

COC: “Onaanvaardbaar”

De COC noemt het in een persbericht “onaanvaardbaar en onbespreekbaar” dat niet-gekwalificeerd personeel zou mogen lesgeven om het lerarentekort op te lossen. “Dit hallucinant idee zal de onderwijskwaliteit verder doen afbrokkelen. Naast de bestaande werkdruk zal de ontplooiing van dit voorstel er alleen maar voor zorgen dat de werkdruk van de (gekwalificeerde) personeelsleden die vandaag voor de klas staan, nog verder zal toenemen. Binnenkort worden zij begeleider van de collega’s die niet gekwalificeerd zijn en voor een klas staan in plaats van begeleider van hun leerlingen”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven.

Quote Wij worden het moe en wij willen niet dat ons beroep wordt voorge­steld als een job die door Jan en alleman zomaar kan worden uitgeoe­fend. Secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven van de COC

Van Kerkhoven spreekt van een “kaakslag” voor alle personeelsleden die gediplomeerd zijn. “Wij worden het moe en wij willen niet dat ons beroep wordt voorgesteld als een job die door Jan en alleman zomaar kan worden uitgeoefend. Onze beroepseer wordt daardoor verder aangetast in een tijd waarin we het al héél moeilijk hebben”, zegt de vakbondsman.

Liefst doordacht

Uiteraard moeten er oplossingen komen voor het acute probleem van het lerarentekort, besluit de COC, “maar op een doordachte en beheersbare manier”. De COC zegt dat het momenteel zelf voorstellen op tafel legt, maar merkt op dat het die niet wil voorstellen in de media vlak voor een geplande bijeenkomst met de sociale partners. “Ieder heeft zijn eigen stijl, maar sommige stijlen bemoeilijken zulke gesprekken. Dat neemt niet weg dat onze voorstellen ernstig moeten genomen worden. En wanneer we zouden bevestigd krijgen dat dit niet het geval is, kan COC alleen nog maar waarschuwen voor de gevolgen ervan.”

Acties?

Acties zijn voorlopig niet aan de orde, zo valt te horen, maar de vakbondsman beklemtoont aan Belga wel dat het onderwijspersoneel de situatie “beu is als koude pap”. Dat bleek ook uit de ontmoetingen die de COC afgelopen week had met afgevaardigden uit meer dan 650 onderwijsinstellingen, klinkt het. “Ik voel dat het woelig wordt in het veld”, zegt Van Kerkhoven. “Ze zullen moeten komen met heel bedachtzame oplossingen, want de mensen gaan dit niet langer slikken. Ik voel elektriciteit in de lucht hangen.”