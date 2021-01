Onderwijstopman Lieven Boeve over eerste schooldag na kerstvakantie: “Aantal leerlingen dat in quarantaine moet, is beperkt”

De kerstvakantie is officieel voorbij. Dat betekent dat de scholen opnieuw open zijn. Iedereen die terugkomt uit een rode zone en daar meer dan twee dagen verbleef, moet verplicht in quarantaine. Het aantal leerlingen en leerkrachten dat in quarantaine moet, is beperkt. Dat zegt onderwijstopman Lieven Boeve aan HLN LIVE.

De regels voor reizen naar het buitenland werden recent aangescherpt. Wie na een verblijf van 48 uur of meer terugkeert uit een rode zone, moet zich onmiddellijk na terugkeer laten testen. Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine.

“We hebben geen globaal zicht hoeveel leerkrachten en leerlingen in quarantaine moeten”, zegt Lieven Boeve aan HLN LIVE. “We hebben wel steekproeven gedaan. Als ik die bekijk, dan gaat het over enkele leerlingen per school en hier en daar een leraar. Dat is ook de verwachting als je bekijkt hoeveel mensen er weg geweest zijn. De mensen die tijdens de eerste week van de vakantie weggeweest zijn, zitten niet meer in quarantaine. Het gaat vooral over de mensen die vorige week in het buitenland waren.”

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming liet vorige week weten dat scholen leerlingen en personeelsleden mogen weigeren als ze de verplichte quarantaineperiode niet naleven. “Enkele leerlingen, een kleine minderheid van de quarantainegevallen, kregen aan de schoolpoort te horen dat ze thuis hun quarantaine moeten uitzitten”, luidt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Geen heksenjacht”

“De meeste scholen hebben contact opgenomen met de ouders via de communicatiekanalen die ze hebben”, gaat Boeve verder. “De meeste berichten zijn van ouders of leerlingen die zelf aangegeven hebben dat ze weggeweest zijn en in quarantaine zitten.”

Boeve rekent vooral op de verantwoordelijkheid van mensen. “Dat werkt op dit moment”, luidt het. “De leerlingen die er nu niet zijn, zijn ook de leerlingen die eerder gemeld hadden dat ze niet op school aanwezig zouden zijn wegens quarantaine. Ik ga er ook vanuit dat scholen het nog eens navragen, maar we gaan geen grote heksenjacht organiseren op de speelplaats of in de klassen. Op het moment dat er aanwijzingen zijn, wordt het nagevraagd en zal er met de leerling gepraat worden en met de ouders gebeld worden. Het is belangrijk dat de quarantainemaatregelen nageleefd worden. Het gaat om de veiligheid van de leerlingen en het personeel.”

Krokusvakantie

“Wat het afstandsonderwijs betreft in de tweede en derde graad, loopt alles goed. We weten ook dat het loopt tot aan de krokusvakantie. Ze zullen drie weken op school zijn en drie weken van thuis uit les volgen. Ook in het basisonderwijs zijn er geen uitstappen. Dat zijn de maatregelen die we sinds november gewoon zijn. Het pedagogisch comfort lijdt daaronder, maar scholen weten intussen wel wat te doen.”

Verschillende stemmen pleiten voor een verlenging van de krokusvakantie. “Als de krokusvakantie niet verlengd moet worden, dan zijn we voorstander om dat niet te doen”, zegt Boeve. “Scholen openhouden is belangrijk. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de leerlingen. Leren doe je best op school. Het brengt structuur in het leven van leerlingen en ze ontmoeten ook hun vrienden. Als het nodig zou zijn, dan zal het zijn omdat we met slechte cijfers zitten. Het zal dan ook niet de enige maatregel zijn die genomen wordt. Ik denk dat we dan met de hele samenleving naar een strenger regime moeten. Laten we hopen dat het niet zover moet komen.”