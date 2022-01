Onderwijsraad wijst structurele verankering zomerscholen af: “Middelen kunnen beter naar regulier onderwijs gaan”

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is erg scherp voor de plannen van de Vlaamse regering om de zomerscholen structureel te verankeren. Zomerscholen kunnen voor de onderwijsraad enkel in crisistijden. Buiten die crisistijden is het aan het reguliere onderwijs om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, staat te lezen in een advies. De middelen voor de zomerscholen kunnen dan ook "beter ingezet worden voor kwaliteitsvol regulier onderwijs".

In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal 10 dagen in juli of augustus een aanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. De zomerscholen zagen het levenslicht na het uitbreken van de coronacrisis en de gevolgen op het vlak van leerachterstand. In de zomer van 2020 ging het om 138 scholen en vorige zomer om 190 scholen.



Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zijn enthousiast over de werking van de zomerscholen en willen het initiatief ook graag verankeren. Ze hebben daarvoor ook een decreet uitgewerkt.

Enkel in crisissituaties

Maar de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft stevige kritiek op die plannen. De onderwijsraad wil niet weten van een structurele verankering van de zomerscholen. Volgens de Vlor moeten zomerscholen de uitzondering blijven. "Ze kunnen alleen georganiseerd worden wanneer er door overmacht tijdens het schooljaar onderwijstijd verloren is gegaan. Dat was het geval in 2020 en 2021, en zal in 2022 allicht ook zo zijn", klinkt het.

Maar wanneer de crisissituatie voorbij is, kan er perfect tijdens de gewone onderwijstijd gezorgd worden voor kwaliteitsvol onderwijs. Scholen kunnen gedurende het hele schooljaar rekenen op het gelijke onderwijskansenbeleid met extra remediëring en ondersteuning voor kwetsbare leerlingen. "De middelen voor structurele zomerscholen kunnen dan ook beter naar het reguliere onderwijs gaan", klinkt het.

De Vlor betreurt ook dat er met de geplande verankering van de zomerscholen een soort "voorafname" gedaan wordt op de discussie over de organisatie van de schoolvakanties.

Niet-formele educatie

Ook de term 'scholen' is volgens de onderwijsraad slecht gekozen. "Door de term 'school' te gebruiken, wordt de verwachting gewekt dat zomerscholen behoren tot het formeel onderwijs. Dat klopt niet: zomerscholen zijn een vorm van niet-formele educatie. De term 'school' is verbonden aan erkenningsvoorwaarden, regels en kwaliteitscontrole. Dat geldt allemaal niet voor zomerscholen", zo staat in het advies. De Vlor spreekt dan ook liever van 'zomerinitiatieven' of 'zomerprojecten'.

De raad waarschuwt er ook voor dat zomerinitiatieven "geen verplichte of aanbevolen verlenging van de onderwijstijd mogen worden voor kwetsbare leerlingen". "Ze mogen ouders niet voor een dilemma plaatsen door impliciet of expliciet verwachtingen te creëren of de verantwoordelijkheid bij hen te leggen. De realiteit van de voorbije zomers leert ons dat er wel degelijk een zekere druk ervaren wordt."