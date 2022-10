Onderwijsraad vernietigend voor centrale toetsen van Weyts

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een vlijmscherp advies klaar over de plannen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voor de invoering van centrale toetsen. De raad bestempelt de plannen als "juridisch onvoldoende onderbouwd" en zegt dat "de inhoudelijke motivatie voor het invoeren van de Vlaamse toetsen tekort schiet". "Daardoor schuurt het met de vrijheid van onderwijs", zo staat te lezen in het advies. Doorzetten met de huidige plannen is volgens de Vlor gewoon "geen goede zaak voor het onderwijs en de bredere samenleving". De minister is not amused met het advies.

Minister Weyts koestert al langer plannen voor een systeem met Vlaamse, centrale toetsen. De N-VA-minister wil de Vlaanderenbrede centrale toetsen vanaf 2024 stapsgewijs invoeren op vier momenten in de schoolcarrière van leerlingen. Volgens de minister moeten die toetsen helpen om "de onderwijskwaliteit in de gaten te houden". Het systeem moet scholen ook toelaten "om zich te vergelijken met vergelijkbare scholen" en geeft leerlingen en ouders een zicht op de evolutie van individuele leerlingen.

Maar in een advies van de Vlaamse Onderwijsraad botsen de plannen op stevige kritiek. De titel van het advies alleen al is veelzeggend: "De Vlaamse toetsen getoetst: ernstige tekorten voor juridische en inhoudelijke onderbouwing".

Zo vindt de onderwijsraad onder meer dat het plan "schuurt met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs". "De vrijheid van onderwijs kan enkel rechtmatig worden ingeperkt indien er sprake is van een legitiem doel, de maatregel adequaat/pertinent is, proportioneel/evenredig en noodzakelijk", klinkt het.

En daar wringt het schoentje, meent de Vlor. Zo is er volgens de raad bijvoorbeeld onvoldoende juridische onderbouwing voor de bewering dat de Vlaamse toetsen de onderwijskwaliteit zullen versterken. "Dat creëert onrealistische verwachtingen naar het onderwijsveld en de brede samenleving", stelt de Vlor.

Beroepsgeheim “ontoereikend”

De Vlor vreest ook dat het plan zal leiden tot rankings van schoolresultaten. Minister Weyts wil absoluut vermijden dat die resultaten publiek worden gemaakt, maar de piste van het beroepsgeheim die in het decreet is uitgewerkt, stelt de Vlor niet gerust. Ze noemt die piste "ontoereikend". "Openbaarheid van de schoolresultaten zal vroeg of laat het gevolg zijn van het invoeren van de Vlaamse toetsen."

De Vlor dringt aan op een "grondig parlementair debat" over de kwestie. "In dat debat is een grondige afweging nodig tussen wat nu decretaal is uitgewerkt en een kwaliteitsvol alternatief", besluit de Vlor. De onderwijsraad is op zich niet gekant tegen gestandaardiseerde toetsen. Die kunnen "onder bepaalde voorwaarden, een meerwaarde zijn voor het onderwijs". Maar de Vlor geeft daarbij de voorkeur aan “een rijke toetsenbank met verschillende psychometrisch onderbouwde gestandaardiseerde toetsen waaruit scholen autonoom keuzes kunnen maken, rekening houdend met de eigen onderwijsaanpak, de eigen context en de specifieke informatiebehoefte voor de interne kwaliteitszorg".

Weyts: “Noodzakelijk als we de onderwijskwaliteit weer willen opkrikken”

Minister Weyts is duidelijk niet opgezet met het advies. "We zijn er nu eindelijk in geslaagd dat iedereen erkent dat onze onderwijskwaliteit daalt, maar een deel van het veld schiet nog in een kramp als je er ook iets aan probeert te doen", stelt de N-VA'er in een eerste reactie. "Er wordt dan vaak vanalles bijgesleurd, terwijl sommigen het gewoon oneens zijn met de grond van de zaak: dat wij dezelfde toetsen willen voor alle leerlingen in Vlaanderen, zodat we de onderwijskwaliteit echt kunnen gaan opvolgen en ingrijpen waar nodig."

De toetsen zijn volgens minister Weyts een instrument dat ze in zowat elk ander OESO-land al lang hebben. "En ze zijn noodzakelijk als we de onderwijskwaliteit weer willen opkrikken.”

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van oppositiepartij Groen roept de minister op de kritiek ernstig te nemen en de basis van de toetsen goed te krijgen voor die te lanceren. "Minister Weyts voert de centrale toetsen op als paradepaardje, terwijl steeds meer duidelijk wordt dat de basis van de toetsen op drijfzand gebouwd is. Opnieuw belandt de minister daardoor in conflict met het onderwijsveld, terwijl hij net zou moeten streven naar samenwerking. Dat is in het belang van alle leerlingen en leerkrachten op onze scholen, maar dat verliest de minister volledig uit het oog", zegt Meuleman.

Ook CD&V-parlementslid Loes Vandromme vraagt dat Weyts de ogen niet sluit voor de opmerkingen. “Niemand is tegen toetsen en data die ons iets kunnen leren over de kwaliteit van ons onderwijs. Net omwille van de grote investering is het belangrijk iedereen mee te hebben. Dit blijkt uit internationaal onderzoek, ook van de OESO. Ook tijdens het haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de Vlaamse toetsen werd naar de noodzaak van gedragenheid verwezen. Maar dit advies toont dat de minister nog veel werk heeft om een groter draagvlak te creëren", aldus Vandromme.