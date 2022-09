Onderwijsminister van Franse gemeenschap wil vak Nederlands opnieuw verplichten

In Brussel is Nederlands al verplicht vanaf het derde leerjaar. Dat is ook het geval in de Waalse gemeenten aan de taalgrens (Comines-Warneton, Moeskroen, Flobecq en Enghien). Elders in Wallonië wordt het vak pas vanaf het vijfde leerjaar gegeven en kunnen leerlingen kiezen tussen Nederlands, Engels of Duits.