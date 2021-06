Onderwijskoepels reageren op Leersteundecreet als opvolger van M-decreet

Door een tekort aan ondersteuning voor scholen en leerkrachten, te veel procedures en administratieve last en een vaak tijdsintensieve zorg voor leerlingen met speciale zorgnoden, is het niet eenvoudig om leerlingen met zulke noden toegang te geven tot het gewoon onderwijs, wat precies de doelstelling van het M-decreet was. Met het Leersteundecreet willen minister Weyts en de Vlaamse regering het over een andere boeg gooien.

Eerst en vooral blijven leerlingen met speciale zorgnoden toegang krijgen tot het gewone onderwijs, maar "de scholen (...) krijgen meer en betere ondersteuning om dat ook echt te laten lukken", zegt Weyts. De klassenraad zal ook altijd kunnen aangeven, wanneer het echt niet lukt om een bepaalde leerling op te nemen of wanneer de zorg voor één leerling ten koste gaat van alle andere leerlingen.

Over de hele regeerperiode 2019-2024 wordt er geïnvesteerd in 680 extra voltijdse krachten. Er zijn al 600 ondersteuners voor leerlingen met zorgnoden bijgekomen en er komen nu nog eens 80 extra omkaderende functies bij, zoals coördinatoren en administratieve medewerkers. "Zo", zegt Weyts, "kunnen de ondersteuners zelf zich focussen op hun kerntaak: ondersteuning van leerlingen en leerkrachten."

Volledig scherm Leerlingen van een middelbare school tijdens de pauze. Illustratiebeeld. © ANP

“Eenvoudiger, duidelijker en doeltreffender ondersteuningsmodel”

Hij maakt zich sterk dat het Leersteundecreet het ondersteuningsmodel voor de scholen van het gewoon onderwijs "eenvoudiger, duidelijker en doeltreffender" maakt. Terwijl de verantwoordelijkheid nu versnipperd is tussen honderden instellingen, voorziet het Leersteundecreet in de oprichting van maximaal 36 zogenaamde Leersteuncentra. Dat zijn expertisecentra die regionaal, laagdrempelig en net- en koepeloverschrijdend kunnen werken.

Ook zal de regering met het Leersteundecreet een vast statuut geven aan de ondersteuners die in de scholen van het gewone onderwijs zowel de leerlingen met zorgnoden als hun leerkrachten begeleiden. Er zijn nu al 3.666 van dergelijke begeleiders.

Weyts wil verder het verschil maken met het M-decreet door specifieke aandacht te schenken aan de zeer makkelijk lerenden, de hoogbegaafden en de uitzonderlijk begaafden. "Het Leersteundecreet erkent dat hoogbegaafde leerlingen evenzeer ondersteuning op maat nodig hebben. Het is de bedoeling dat (ze) sneller ontdekt en beter begeleid worden.”

‘Reculer pour mieux sauter’

De onderwijskoepels zien een aantal positieve punten in de conceptnota voor het Leersteundecreet, maar toch zijn ze niet onverdeeld positief. Het Katholiek Onderwijs merkt op dat de vertaling naar wetgeving en de concrete implementatie zullen bepalen of het decreet een succes wordt. “Hopelijk is het ‘reculer pour mieux sauter’”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Boeve wijst erop dat dat M-decreet een mooie ambitie was, maar ook dat het “te overhaast en met te weinig middelen werd ingevoerd”. Daardoor raakte het draagvlak voor het inclusieve onderwijs, dat het M-decreet wel beoogde, aangetast. Ook Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, beklemtoont dat de conceptnota nu nog verder in een decreet moet worden omgezet. Ook voor haar blijft het streven naar inclusie een bezorgdheid. “We hopen dat dat streven in de verdere uitwerking van het decreet behouden blijft.”

Meer pragmatiek, wat met attesteringsgedrag?

Voor Boeve is het alvast een goede zaak dat in het nieuwe decreet gekozen is voor “een meer pragmatische aanpak”. Weyts maakt zich sterk dat leerlingen met speciale zorgnoden nog steeds in het gewone onderwijs terecht zullen kunnen, maar de scholen van het gewone onderwijs zullen tegelijk meer en betere ondersteuning krijgen. “Het is goed dat er werk gemaakt wordt van het statuut van leerondersteuners”, zegt Verdyck.

De erkenning van de Leersteuncentra en de creatie van het ambt van leerondersteuner zijn voor Boeve alvast een “goede zaak”, al heeft hij nog vraagtekens over hoe de vlotte samenwerking tussen gewone en buitengewone scholen in zijn werk zal gaan.

Voor de financiering van die centra zal het aantal attesten zwaarder doorwegen. Boeve vreest dat dat het attesteringgedrag zal beïnvloeden. “De overheid moet erover waken dat dit op een objectieve manier gebeurt”, vindt Boeve. Zijn GO!-collega maakt verder nog een kanttekening bij de beslissing om een deel van de middelen te verdelen op basis van leerlingenaantallen in plaats van op basis van objectieve diagnostiek. “We hadden liever gezien dat alle middelen toekomen waar ze echt nodig zijn.”