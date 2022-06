Onderwijskoepels hekelen beleid Weyts: “Prioriteiten liggen volledig verkeerd”

Nood aan gelijke onderwijs­kan­sen in gesloten jeugdin­stel­lin­gen, dat zegt het CVTJ

Jongeren die in een gesloten jeugdinstelling verblijven, moeten onderwijs kunnen volgen dat gelijkwaardig is aan dat op externe scholen en moeten ook een diploma of certificaat kunnen halen. Maar dat is nu nog niet het geval. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen (CVTJ) dat woensdag is voorgesteld door Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens, voorzitter van de commissie.

