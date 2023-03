Onderwijsinspectie: "Lerarentekort ongetwijfeld dé grootste bedreiging voor onderwijskwaliteit”

Maar het is het lerarentekort dat "ongetwijfeld dé grootste bedreiging is" voor de onderwijskwaliteit, klinkt het. Om aan kwaliteit te kunnen werken, moeten er in de eerste plaats leraren zijn. In het voorbije schooljaar kon de inspectie niet anders dan vaststellen dat die basisvoorwaarde vaak niet vervuld is. "De aanhoudende zoektocht (naar personeel, red.) gaat gepaard met leemtes in de schoolwerking en vergt veel energie van directies", is te lezen in het jaarverslag. "Bovendien creëert het nieuwe vormen van ongelijkheid tussen leerlingen, die niet allemaal een volwaardig onderwijsaanbod kunnen genieten." Hoewel er mooie voorbeelden zijn van hoe scholen hier creatief mee omgaan en in de lerarenopleidingen het aantal inschrijvingen stijgt "is en blijft de situatie prangend".