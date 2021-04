Onderwijsexpert vraagt leerstof te schrappen: “L.O. in Latijn-wiskunde: laat dat vallen”

Basis­school GEBO na twee maanden mondmas­kers in de les nog steeds virusvrij: “‘Waar ben je mee bezig?’, vroegen collega-directeurs me”

19 maart Voor vele duizenden scholieren uit het vijfde en zesde leerjaar wordt het vanaf maandag wellicht wennen, maar in basisschool GEBO in Bonheiden is het mondmasker ondertussen routine. Leerlingen en leerkrachten dragen het sinds twee maanden. Met succes: er testte in de ‘voorbeeldschool’ nog niet een leerling of leerkracht positief. Hoe pakt de virusvrije school het aan?