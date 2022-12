Onderwijsexpert Dirk Van Damme gaat onderwijs moderniseren: schets moet voor 2024 klaar zijn

Hogescho­len gaan minioplei­ding zorgkundi­ge aanbieden

De Vlaamse hogescholen zullen in de toekomst een miniopleiding tot zorgkundige aanbieden. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) heeft daarover met hen afspraken gemaakt. De bedoeling is om in de loop van volgend academiejaar te starten, zegt vervangend minister van Volksgezondheid Benjamin Dalle (CD&V) vrijdag.

