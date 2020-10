Onderwijs blijft bij code geel: scholen voltijds open

Plots willen jongeren weer leraar worden

12 september Het is onmiskenbaar: de coronacrisis heeft een effect op de studiekeuze. Aan de hogescholen, die maandag openen, zitten vooral de lerarenopleidingen fors in de lift - met liefst 82 procent meer inschrijvingen in HOGENT. "In tijden van crisis willen jongeren werkzekerheid."