Omikron of niet, studenten blijven samenhokken om te blokken: “Rustgevend als je van vrienden naast je hoort dat ze ook nog niet ver zitten in de cursus”

Scholen krijgen geen afkoelings­week. Hoe houden directies de boel draaiende? En kunnen de leerkrach­ten hun afwezige leerlingen aan boord houden? “Sommige raak je voor een stukje kwijt”

Er komt geen afkoelingsweek in het onderwijs, ondanks de stijgende besmettingscijfers. “Afzonderlijk kunnen de scholen dat wel beslissen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA). Ook mogen scholen zelf kiezen of ze afstandsonderwijs invoeren. Hoe is de situatie nu in de Vlaamse scholen? Houden de directeurs en leerkrachten er de moed in? “We blijven doordoen, ook al kost het steeds meer moeite.”

1 december