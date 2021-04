OESO-expert Van Damme pleit opnieuw voor inkorting zomervakantie

Aantal schoolver­la­ters blijft stijgen

30 maart Het aantal schoolverlaters in Vlaanderen bedroeg tijdens het schooljaar 2018-2019 12,1 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen, die vandaag zijn bekendgemaakt. Het aantal schoolverlaters zit al sinds 2015 in stijgende lijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt zich zorgen over de impact van de coronacrisis op de cijfers én op de schoolverlaters uit vroegere jaren.