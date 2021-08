Nu fietsen ze nog met mama, straks rijden ze alleen naar school

Week voor start schooljaar blijkt lerarente­kort nijpender dan ooit: “Ik zoek nog 19 leerkrach­ten tegen 1 september”

26 augustus Het lerarentekort is nijpender dan ooit. Zo is directrice Astrid De Groeve uit Mechelen nog op zoek naar 19 leerkrachten. De nieuwe topman van het GO!, Koen Pelleriaux, schuift een creatieve oplossing naar voren: "Besteed een deel van hun taken uit." Het voorstel krijgt niet meteen goede punten van het werkveld. "Leerkrachten zijn geen robotten."