Nu al zeker: niet alle scholen na paasvakantie weer open

Officieel is het nog wachten tot de Vlaamse onderwijswereld de knoop op 12 april doorhakt, maar de twijfel slaat al toe bij heel wat schooldirecties en leerkrachten. Want zullen de coronacijfers gunstig genoeg zijn om de schoolpoorten voor iedereen, van kleuters tot de laatstejaars van het middelbaar, weer open te gooien? De Sint-Maarten Bovenschool in Beveren nam al het zekere voor het onzekere: tot zeker 1 mei organiseert men daar nog deeltijds afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad van het middelbaar. "Om rust en duidelijkheid te scheppen, zowel voor onze leerlingen als ons personeel, communiceren we nu al en wachten we niet tot eventuele beslissingen in Brussel", luidt het in een bericht aan de ouders.