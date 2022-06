Nooddecreet goedgekeurd: Oekraïense leerkrachten mogen lesgeven in nooddorpen en Vlaamse scholen

Zo wordt het mogelijk gemaakt dat Oekraïense leraren die voor de oorlog naar Vlaanderen zijn gevlucht, hier ook kunnen lesgeven en daarvoor verloond worden. Dat geldt zowel voor onderwijs in de nooddorpen als in de scholen. Daarvoor is een uitzonderingsmaatregel nodig, want normaal gezien moet de bevoegde overheidsdienst (NARIC) eerst het diploma erkennen. Maar het is voor vluchtelingen uit een land in oorlog nu eenmaal niet evident om op korte termijn alle vereiste documenten voor te leggen.

Zomeraanbod

Het decreet voorziet ook dat scholen en lokale besturen een zomeraanbod kunnen organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bedoeling is vluchtelingen gedurende minstens 5 volle of 10 halve dagen een lesaanbod op maat te geven. De organisatie is in handen van een school of een lokaal bestuur. De deelname is vrijwillig en kosteloos voor de kinderen en jongeren. Vlaanderen voorziet 22,5 euro per kind per halve dag.