Nog altijd urenlange busritten in buitengewoon onderwijs: Peeters belooft structurele oplossing tegen volgend schooljaar

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters belooft tegen het volgende schooljaar een structurele oplossing voor de urenlange busritten in het buitengewoon onderwijs. Een werkgroep met daarin vijf ministers moet die duurzame oplossing uitwerken. Dat heeft de Open Vld-minister woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. De verzamelde oppositie wil dat de regering veel sneller en doortastender ingrijpt.

Het gebeurt niet zo vaak in het Vlaams Parlement, maar vandaag/woensdag dienden de zeven fracties in het halfrond grotendeels dezelfde vraag in: hoe komt het dat het busvervoer voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs zo'n probleem blijft en wanneer komt de Vlaamse regering met een oplossing?



De vragen kwamen er nadat uit een bevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is gebleken dat sommige leerlingen nog steeds vier, vijf uur of langer per dag op de bus zitten.

Werkgroep

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters erkent dat het probleem van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs aansleept. Maar volgens de Open Vld-minister is er niet alleen begin dit jaar extra geld uitgetrokken (1,8 miljoen euro) om de meest precaire situaties op te lossen, maar is er ook een werkgroep opgericht die moet werken aan een structurele oplossing.

In die werkgroep zitten vijf Vlaamse kabinetten (naast Mobiliteit en Onderwijs ook Welzijn, Jeugd en Binnenlands Bestuur). Binnen de twee maanden komt die werkgroep met een nieuwe stand van zaken en als het van Peeters zelf afhangt moet er tegen het volgende schooljaar een structurele oplossing zijn. "Niemand wil dat een kind urenlang op een bus naar school zit", aldus Peeters.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) van zijn kant vindt dat er in de eerste plaats moet gesleuteld worden aan de regels en de organisatie. Alles samen gaat er 107 miljoen euro naar het collectief vervoer in het buitengewoon onderwijs. "107 miljoen euro voor 40.000 kinderen. Dat is bijna 2.700 euro per leerling. We moeten echt kijken of we die budgetten beter kunnen besteden door te herorganiseren".

‘Too little, too late’

Voor de oppositiepartijen is het allemaal 'too little, too late'. Er moet sneller en doortastender ingegrepen worden, is de kritiek. Zo willen de linkse oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA dat de regering de reistijd voor de betrokken leerlingen beperkt tot maximaal 120 minuten per dag. Ook Vlaams Belang reageert ontgoocheld op het antwoord van de regering. "Ik hoor goede voornemens, maar die goede voornemens zijn er al 20 jaar en de situatie is alleen erger geworden", aldus Wim Verheyden.