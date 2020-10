Nieuwe regels voor onderwijs zijn streng genoeg, vinden experts: “Veiliger binnen de school dan erbuiten”

Waarom moesten de draaiboeken aangepast worden?

Uiterlijk tegen de herfstvakantie moeten Vlaamse scholen overschakelen naar code oranje. Alle leerlingen zullen nog steeds voltijds naar school kunnen gaan, maar de veiligheidsmaatregelen, onder meer voor het dragen van mondmaskers, zijn wel aangescherpt. Ook als er later nog een trapje hoger wordt geschakeld, en het onderwijs in code rood belandt, blijven de scholen open. Daarvoor moesten de oorspronkelijke draaiboeken wel worden aangepast. Scholen die dat willen, kunnen nog steeds hun leerlingen vanaf het derde middelbaar van thuis lessen laten volgen, maar dan énkel als ze iedereen kunnen bereiken. Weyts had er al langer op gehamerd om de leerlingen op school te houden, zodat kansarme leerlingen niet uit de boot zouden vallen. "De leerschade die sommige leerlingen tijdens de lockdown hebben opgelopen is groot", zegt zijn woordvoerder Michaël Devoldere. "De draaiboeken dateren ook van voor de zomer. Toen wisten we nog niet wat het zou geven om leerlingen in de coronacontext terug naar school te laten komen. Nu zien we dat de besmettingen op school veel lager liggen dan in de brede maatschappij."