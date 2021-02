Nieuwe methode leert je lezen tot je honger hebt

Sofie Uyttersprot staat 18 jaar voor de klas in het buitengewoon onderwijs en ondervond al in haar beginperiode dat veel kinderen door hun verstandelijke beperking niet tot lezen kwamen. In haar school, De Horizon in Aalst, hangen geen grote borden met 'maan, roos, vis' tegen de muur, en ook 'ik', 'uk' en 'vrienden' komen in de beginlessen niet aan bod. "Dat is te abstract voor onze kinderen. Zij haken dan snel af."