Nieuwe maatregelen noodzakelijk voor scholen: dubbel zoveel besmettingen bij leraren

"Scholen zijn niet de motor van de besmettingen." Dat zegt onderwijsminister Ben Weyts al even, en ook nu blijft hij het herhalen. En tóch zat het onderwijsveld gisterenavond met spoed bijeen - terwijl die vergadering eigenlijk pas volgende week gepland was. Want de cijfers liegen niet: die stijgen pijlsnel. In een week tijd is het aantal leraars en leraressen dat Covid-19 opliep met 98% gestegen. 287 personeelsleden uit het onderwijs bleken vorige week besmet, tegenover 145 in de week ervoor. De stijging was het grootst in Oost-Vlaanderen, waar er 77 personeelsleden besmet raakten, tegenover 23 in de week ervoor - ruim een verdrievoudiging. Enkel in Brussel daalden de cijfers.