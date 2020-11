Nieuw onderzoek leert dat leerling baat kan hebben bij zittenblijven

Onderwijs bezorgd over "commercia­li­se­ring" bijscho­lings­ini­ti­a­tie­ven

23 november De onderwijsverstrekkers maken zich wat zorgen over de "commercialisering" van bijscholingsinitiatieven die de leerachterstand van leerlingen moeten helpen wegwerken. Met uitzondering van de zomerscholen gebeurt die bijscholing en remediëring van leerlingen best op school. Dat hebben Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, gezegd in de coronacommissie van het Vlaams Parlement.