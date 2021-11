Niet tevreden over de kwaliteit van het onderwijs? Download de app

Door de coronapandemie moesten onderwijsinspecteurs hun taken de afgelopen maanden veel vaker via de digitale weg uitoefenen. “Hiermee groeide voor ons de nood om op een vlotte, digitale manier in contact te komen met de doelgroepen die we altijd betrekken bij onze onderzoeken: de leraren, de directies, de leerlingen en de ouders”, legt Lieven Viaene van de onderwijsinspectie uit. Met de gratis app VOI.CE wil de onderwijsinspectie betrokken partijen individueel bevragen over het onderwijs.

De Vlaamse onderwijsinspectie staat in voor de doorlichting van de Vlaamse scholen. Daarnaast levert ze adviezen en doet ze aan onderzoek. Dat kan op twee manieren: op schoolniveau, waarbij alle betrokkenen tijdens een doorlichting vragen krijgen over hun specifieke school. Of breder, met drie à vier meer algemene bevragingen per jaar. De bedoeling is om over twee weken een grondige bevraging te doen over de digitalisering op school. De resultaten daarvan worden een soort nulmeting: de bevraging wordt over één of twee jaar opnieuw georganiseerd om te kijken hoe ver de Vlaamse scholen staan in de ‘digisprong’.