Niet tevreden over de kwailiteit van het onderwijs? Download de app

Zoë (7) verloor tweeling­zus maar vindt troost bij dieren. HLN laat haar Kinderwens uitkomen...

Wekelijks is er een nieuwe aflevering van ‘Kinderwens’ op HLN te zien. Samen met influencer Amir Motaffaf laten we kinderdromen uitkomen. Deze week zien we hoe de 7-jarige Zoë uit Halle verrast wordt en een dag naar Bellewaerde gaat. Zoë werd geboren als identieke tweeling maar heeft haar tweelingzus nooit echt gekend. Maar ze voelt dat er iets aan haar ontbreekt. Hierdoor heeft ze het vaak even moeilijk en haalt ze steun uit haar eigen huisdieren en door het verzorgen van diertjes in het algemeen. Ze wil later dan ook dierenarts worden en daar kon ze al kort van proeven in deze aflevering. Ze mag een dag mee achter de schermen bij Bellewaerde, kijken hoe de dieren daar worden verzorgd en mag ze zelfs enkele dieren zoals tijgers en giraffen zelf voederen.

13 november