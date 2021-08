Mondmaskerplicht versoepeld in Waalse scholen, in Brussel blijft mondmasker gehandhaafd

Grondwette­lijk Hof spreekt zich deze week uit over eindtermen secundair onderwijs

20 juli Het Grondwettelijk Hof spreekt zich donderdag uit over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het Hof zal in eerste instantie bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo is, wordt het decreet on hold gezet en krijgt het Hof drie maanden de tijd om een uitspraak te doen. Het kan beslissen om het decreet volledig of deels te vernietigen.