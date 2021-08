Molenberghs over start onderwijs: “Nog mondmaskers in de klas zolang tieners niet volledig gevaccineerd zijn”

WHO publiceert nieuwe aanbevelin­gen rond onderwijs in coronatij­den

2 juli Scholen moeten zo lang mogelijk openblijven met gepaste gezondheids- en sociale maatregelen en regeringen moeten de zomermaanden gebruiken om maatregelen te nemen die fysiek onderwijs volgend schooljaar waarborgen. Dat staat vrijdag in een nieuwe aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over Europees onderwijs in coronatijden.