Ministers van Onderwijs willen snelle boosterprik voor wie in het basisonderwijs staat

Na de 65-plussers, bewoners van woonzorgcentra en mensen met een zwak immuunsysteem zou al wie in het basisonderwijs werkt een boostervaccin moeten krijgen. Dat schrijven de drie ministers van Onderwijs - Ben Weyts (N-VA) en zijn Franstalige en Duitstalige collega’s Caroline Désir (PS) en Lydia Klinkenberg (ProDG) - in een brief aan de Hoge Gezondheidsraad.

“Deze groep van gemotiveerde leerkrachten, kleuterleid(st)ers, kinderverzorg(st)ers, en zorgleerkachten zijn elke dag aan de slag met een groep kinderen die nog niet gevaccineerd is omdat ze jonger zijn dan twaalf jaar”, motiveren de ministers hun verzoek. Ze wijzen op het verschil met de niet-medische contactberoepen, die voornamelijk in contact komen met mensen die wel al beschermd zijn. Bovendien is afstand houden tijdens het werken met jonge kinderen vaak onmogelijk, luidt het.

De Taskforce vaccinatie ziet weinig reden voor prioritaire doelgroepen bij een derde prik, ook niet voor het onderwijs. “Daar is nog minder reden toe dan in maart”, verwijst woordvoerster Gudrun Biat naar het eerdere verzoek van Weyts dit voorjaar. “Het onderwijzend personeel is per definitie jonger dan 65 jaar en nog actief. Naast de groep die al een derde prik krijgt, gaan we voorlopig geen extra onderscheid maken. Dat hebben we in de eerste fase ook niet gedaan, met uitzondering van de politiediensten die interventies uitvoerden.”