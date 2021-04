Minister Weyts (N-VA) wil nog dit schooljaar voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen: “Daarvoor is kentering nodig in positiviteitsratio”

Van Gucht: “Horeca heropenen op 1 mei riskeert te vroeg te zijn”

16:27 Het Overlegcomité van woensdag krijgt alweer verschillende katten te geselen. Kunnen buitenlandse reizen vanaf volgende week maandag effectief opnieuw worden toegestaan? Blijven de kappers nog langer gesloten? En wat nu met de horeca? Ook het buitenplan ligt op tafel: opnieuw een terrasje, of met tien in de plaats van vier in openlucht afspreken? Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt voor te veel en te snelle versoepelingen, zeker nu het onderwijs al grotendeels kan heropenen. “Toegegeven, enkele weken geleden was ik hier positiever over.”