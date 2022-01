Minister van Onderwijs Weyts wil geen gratis zelftesten aanbieden: “Mondmaskers zijn verplicht en ook niet gratis”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Tussentijdse evaluatie van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA): “Als er geen goed nieuws is, dan horen we hem niet”

De minister is van plan de scholen zo lang mogelijk open te houden, liefst twee maanden tot aan de krokusvakantie. Het onderwijs moet een prioriteit zijn voor samenleving, vindt Weyts, ook al stijgen de besmettingscijfers op dit ogenblik enorm door de omikronvariant. “We moeten eerder buiten de schoolmuren wat strenger zijn dan binnen de schoolmuren”, zei Weyts daarover op Radio 1. Van een collectieve sluiting van de scholen wil hij niet weten. “We moeten daar optreden waar de problemen zich stellen”, verwees hij naar eventuele lokale sluitingen van klassen en desnoods scholen. “Dat moeten uitzonderlijke gevallen zijn”, voegde hij eraan toe. “In de vorige coronagolven waren er op de piek zo’n 100 scholen dicht op een totaal van 4.000. Dat is toch relatief.”

Wat met de zelftesten in scholen? Weyts benadrukte dat de aanbeveling is om leerlingen één keer in de week te laten testen op het coronavirus met een zelftest. Een rekening die al snel oploopt, omdat die zelftesten in ons land niet goedkoop zijn. Maar ze gratis maken voor leerlingen, dat ziet Weyts niet zitten. Hij gelooft niet dat wie een betalende zelftest links laat liggen, een gratis zelftest niet links zou laten liggen. Hij hamert er bovendien op dat het zelftesten “niet meer dan een aanbeveling” is. “Mondmaskers zijn verplicht en die worden ook niet betaald door de overheid. Het zou een beetje gek zijn dat wél te doen voor iets wat niet verplicht is.” Ten slotte wijst de N-VA-minister erop dat de belastingbetaler een vermeende gratis zelftest in ons land uiteindelijk onrechtstreeks toch zelf voor die zelftest betaalt, “én ook nog eens voor die van een ander”.