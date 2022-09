“Mijn dochter mag geen verjaardagsuitnodigingen uitdelen op school”: gaat privacywetgeving te ver?

Verjaardagskaartjes uitdelen in de klas? Mag niet zegt een kleuterschool uit Schellebelle. Dit zou in strijd zijn met de GDPR, de Europese privacywetgeving. Tekenend voor de wildgroei aan regeltjes op school, volgens de moeder van het kind. “Stel je maar eens voor dat jouw kind zomaar, heel SPONTAAN wordt uitgenodigd.” Interpreteert de school de wet te nauw of gaat Europa wel heel ver?