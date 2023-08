Meer leerlingen in secundair onderwijs halen diploma wetenschappen

Het aantal leerlingen dat in het secundair onderwijs de schoolbanken verlaat met een diploma wetenschappen op zak, is fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In het schooljaar 2021-2022 werd 29 procent van alle uitgereikte diploma’s in het algemeen secundair onderwijs (aso) in Vlaanderen behaald in de studierichting wetenschappen-wiskunde. In 2012-2013 was dat nog 24 procent. Dat ging vooral ten koste van diploma’s met een component klassieke talen. Dat aandeel daalde van 22 procent in 2012-2013 naar 16 procent tien jaar later.

Humane wetenschappen staat nu op plaats twee bij de meest uitgereikte diploma’s in het algemeen secundair, op drie staat economie-moderne talen.

In het technisch onderwijs groeide het aandeel van de studierichting sociale en technische wetenschappen van 20 procent in 2012-2013 naar 23 procent in 2021-2022. De nummer twee is nu de richting handel, die de voorbije tien jaar wel in aandeel inboette.

Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het beroepssecundair werd in het schooljaar 2021-2022 uitgereikt in de studierichting kantooradministratie en gegevensbeheer. De studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige – jarenlang koploper – is in 2021-2022 naar de tweede plaats gedaald, gevolgd door de studierichting kinderzorg.