“Meer leerlingen in buitengewoon onderwijs dan voor m-decreet”

Er zijn dit schooljaar veel meer leerlingen ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de verschillende onderwijskoepels dinsdag publiceerden. “Er zitten nu meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet”, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste koepel. Het vraagt dat de Vlaamse regering ingrijpt om voor genoeg plaatsen te zorgen.

Het buitengewoon onderwijs springt er telkens uit in de tabellen met de voorlopige leerlingencijfers voor het schooljaar 2021-22 van de verschillende onderwijskoepels. Als je de cijfers samentelt van de katholieke scholen, het gemeenschapsonderwijs en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, kom je aan ruim 49.400 leerlingen in het buitengewoon onderwijs (kleuter, lager en secundair). Dat zijn er 5 procent meer dan vorig schooljaar.

Vooral in het buitengewoon kleuteronderwijs is het aantal leerlingen spectaculair gestegen. In het katholiek onderwijs waren er een vijfde meer inschrijvingen, in het gemeenschapsonderwijs GO! een tiende, en in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs een kwart. Ook het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs tellen bij elk van de drie koepels dit schooljaar zowat 3 tot 8 procent meer leerlingen dan in het schooljaar 2020-2021.

Trend keerde snel weer om

De leerlingenaantallen zijn al enkele jaren weer aan het stijgen in het buitengewoon onderwijs, klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Na de invoering in september 2015 van het m-decreet, dat bepaalt dat kinderen met een beperking zo veel mogelijk naar een gewone school moeten kunnen gaan, was er eerst een daling, maar die trend keerde snel weer om. “Sinds september 2018 gaan er weer meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez van de koepel van het katholiek onderwijs. “Het m-decreet werd heel snel ingevoerd en de middelen volgden onvoldoende, waardoor het voor scholen en leerkrachten (in het gewoon onderwijs, red.) heel moeilijk werkbaar was”.

Quote Daarmee lijkt de droom van een inclusie­ver onderwijs voor elke leerling zoals het m-decreet dat beoogde, verder weg dan ooit. Lieven Boeve

De opeenvolgende stijgingen hebben ertoe geleid dat er nu weer meer kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten dan voor de invoering van het m-decreet, stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast. “Daarmee lijkt de droom van een inclusiever onderwijs voor elke leerling zoals het m-decreet dat beoogde, verder weg dan ooit”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. “Hopelijk worden uit dat falen de juiste lessen getrokken voor het leersteundecreet.” Dat decreet moet de opvolger worden van het m-decreet.

Leerlingen weigeren

Door het toenemend aantal leerlingen wordt het moeilijker om voldoende plaatsen te hebben. “Het buitengewoon onderwijs moet steeds meer leerlingen weigeren”, zegt het katholiek onderwijs. Boeve vraagt dat de Vlaamse regering maatregelen neemt. Hij pleit er onder meer voor dat nieuwe scholen sneller kunnen opstarten, en dat ze niet verplicht minstens twee onderwijsvormen moeten aanbieden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zei eerder op de dag dat er al maatregelen werden genomen om op korte termijn extra plaatsen te creëren, zoals bijvoorbeeld met containerklassen. Tegen eind dit jaar of begin volgend jaar moet er een capaciteitsmonitor zijn, die per regio in Vlaanderen bepaalt hoe groot de nood is aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs. De nodige middelen kunnen dan gekoppeld worden aan de nood.

In het volledige katholiek onderwijs (gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs) zijn dit schooljaar volgens de voorlopige cijfers 750.893 leerlingen ingeschreven. Dat is een stabilisering (+0,03 procent) tegenover vorig schooljaar. Het gemeenschapsonderwijs telt dit schooljaar 220.734 leerlingen, 1,74 procent meer dan in het schooljaar 2020-21, zegt de koepel GO!. Maar het gemeenschapsonderwijs kampt met een plaatstekort: dit jaar moesten er bijna 8.000 leerlingen geweigerd worden.

Middelen

“De grondwet voorziet dat ouders moeten kunnen kiezen voor neutraal onderwijs. Dat is een opdracht voor de Vlaamse Gemeenschap die gedelegeerd werd aan het GO!”, zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux. “Maar het aantal weigeringen geeft aan dat we er niet in slagen om deze opdracht behoorlijk in te vullen. We zouden niet alleen middelen moeten krijgen voor onze huidige leerlingenaantallen, maar ook om aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden.”

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs telde op 1 oktober 176.858 leerlingen, nagenoeg evenveel (-0,03 procent) als een jaar geleden. En dan is er nog het provinciaal onderwijs. Dat telt dit schooljaar 17.373 leerlingen (+4,3 procent), de vijfde stijging op een rij.