Meer krokusvakantie en minder zomervakantie: experts pleiten in rapport voor systeem met “afkoelingsperiodes”

Ook biostatisticus Geert Molenberghs is het idee genegen. “Wat we nu zien vandaag is dat een afkoelingsperiode heel belangrijk is. We zitten, hopelijk, bijna aan de piek. Als je op dat ogenblik zoveel als mogelijk stillegt, dan is dat pure winst om het virus een fatale knak te geven en dat is wel echt nodig”, zegt Molenberghs aan VTM Nieuws.



“We krijgen met de kerstvakantie weer een tweewekelijkse afkoelingsperiode. Dan zou de idee kunnen volstaan om nog enkele keren hetzelfde te doen, zodanig dat we telkens een afkoelingsperiode hebben van twee weken. Dat is twee of zelfs drie incubatieperiodes van het virus, waarmee je het dus iets moeilijker maakt voor het virus om zich te vermenigvuldigen”, aldus Molenberghs nog, die benadrukt dat het “een voorstel” is en “iets om te bespreken”.