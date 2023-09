Meer kandidaat-leerkrachten op hogescholen

Naéla (10) is één van de 16.000 kinderen die ook in de vakantie naar school gaan: “De zomer­school mag langer dan 2 weken duren”

Naar school in de vakantie: het was een uitvinding om de achterstand na corona in te halen. Maar deze grote vakantie zijn er in Vlaanderen nu al 206 zomerscholen waar in totaal 16.000 kinderen vrije dagen voor opgeven. Zitten ze hier uit vrije keuze? En waarom doen ze dit? We vroegen het aan zes kinderen in Lennik. “Ik hoop dat ik volgend jaar minder fouten maak.”