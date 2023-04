Meer dan duizend jonge kinderen krijgen hulp van begeleider in de kleuterklas

Globale individuele ondersteuning, of GIO, biedt kinderen met een handicap of een vermoeden van handicap hulp in de vorm van stimulatie, coaching, training en assistentie. De hulp is bedoeld voor erg jonge kinderen, tot en met het eerste leerjaar, en wordt vaak ingezet bij grote overgangsmomenten, zoals de overstap naar de kleuterklas. Een begeleider gaat daarbij mee in de klas of de opvang. Bedoeling is dat kinderen met een handicap of autisme kunnen deelnemen aan de opvang of het regulier onderwijs.

GIO bestaat sinds 2019. Het aantal kinderen dat er gebruik van maakt, stijgt elk jaar. In 2021 ging het om meer dan 900 kinderen. De exacte cijfers voor 2022 worden eind mei bekendgemaakt, maar het zal naar verwachting gaan om ruim 1.000 kinderen.

Inclusieve samenleving

GIO is er voor kinderen met een vermoeden van handicap of kinderen met een handicap die in Vlaanderen of Brussel wonen, en die geen persoonlijke-assistentiebudget hebben, of die nog niet ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC).

“Het is goed dat kinderen met een handicap of autisme, of een vermoeden daarvan, naar een opvang of het reguliere onderwijs kunnen gaan. Dat draagt bij tot een inclusieve samenleving waar kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen opgroeien”, aldus minister Crevits over de ondersteuning.

