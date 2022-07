Meer dan 19.000 middelbare scholieren kregen een C-attest: “De mildheid tijdens corona wreekt zich nu”

Vlaams Parlement verankert zomerscho­len ondanks negatief advies Vlaamse Onderwijs­raad

De commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft dinsdag het decreet goedgekeurd dat de zomerscholen structureel verankert. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) had nochtans een negatief advies gegeven over die verankering. De oppositie bleef er dinsdag op hameren dat er vooral in het reguliere onderwijs moet worden bijgespijkerd.

