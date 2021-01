Lezen en rekenen gaan minder goed: bijna 9 op de 10 leerkrachten lagere school zien leerachterstand in hun klas

Erika Vlieghe tempert hoerastem­ming: “Als cijfers verslechte­ren, moet je niet enkel naar onderwijs kijken”

3 januari Het aantal nieuwe besmettingen in ons land zit in dalende lijn, maar infectiologe Erika Vlieghe tempert de hoerastemming. Er zijn immers de Britse coronavariant, de ongunstige evolutie in onze buurlanden en tal van Belgische families die net op vakantie in het buitenland zijn geweest.