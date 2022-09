Levensgrote mural van Sanda Dia, aandacht voor de (energie)crisis, maar ook... feest! Zo trapten universiteitssteden het academiejaar af

De grote vakantie is nu ook voorbij voor de studenten. Maandag trapten Leuven, Antwerpen, Gent en Brussel alvast hun academiejaar af. Elk met de eigen tradities, maar toch was er ook overkoepelend sentiment: de (energie)crisis treft namelijk iedereen, niet in het minst studenten. En dan is er ook nog dat coronavirus dat zijn sporen nalaat... Toch kon de regen ook de feestvreugde niet drukken en was er eveneens tijd voor ingetogenheid.

LEUVEN: stoet der Togati en Sanda Dia

Volledig scherm Rector Luc Sels loopt de Stoet der Togati voorop aan de Sint-Pieterskerk. © Vertommen

Met 170 waren ze. Zoals ieder jaar luidde de stoet van professoren, in ceremoniële klederdracht, het academiejaar in. Een massa nieuwsgierigen daagde ‘s morgenvroeg op om de stoet gade te slaan op weg naar de Sint-Pieterskerk. Op de tonen van ‘Eye of the Tiger’ vatte het gezelschap nadien de korte tocht aan naar de Pieter De Someraula, de grootste van de stad, waar rector Luc Sels een toespraak hield. Hij benadrukte de hoop niet te verliezen, ondanks de opflakkering van oorlogsgeweld op Europees grondgebied, en de financiële besognes in vele huiskamers dichter bij huis. “Blijf weg van het doemdenken. Een oorlogseconomie ontstaat pas wanneer je die elke dag afkondigt. Geloof in de wetenschap. Toon medemenselijkheid, en blijf weg van polarisering. Geef elkaar energie. Dat is wat duizenden studenten van ons verwachten.”

Volledig scherm De mural van Sanda Dia op de Pieter De Someraula. De student stierf vier jaar geleden tijdens een doopritueel. © BELGA

De rector sloot zijn pleidooi af met een moment van stilte voor alle medewerkers die de universiteit het voorbije jaar verloor. Ook Caroline Pauwels (58), de gewezen VUB-rector die in augustus de strijd verloor tegen kanker, werd vernoemd. Als laatste verwees Sels nog naar de huizenhoge muurschildering op de muren van de aula. Sinds vorige week prijkt er de beeltenis van Sanda Dia, de KU Leuvenstudent die vier jaar geleden stierf na een wreed doopritueel. “De mural is een hommage van zijn vrienden en familie aan zijn veel te korte leven, en roept ons op er altijd opnieuw te zijn voor elkaar.”

Quote Studeren combineren met een studenten­job wordt hoe langer hoe meer een must. Laat ons als universi­teit oog hebben voor de financiële draag­kracht, en de drempels wegwerken. Want de universi­teit is nog lang geen spiegel van de samenle­ving. Voorzitter Leuvense Studentenraad

De Studentenraad benadrukte dan weer het blijvend belang van video-opnames, ook tijdens een coronaluw academiejaar. Verder benadrukte de voorzitter het moeilijke financiële weer waarin veel studenten zich bevinden. “Studeren combineren met een studentenjob wordt hoe langer hoe meer een must. Laat ons als universiteit oog hebben voor de financiële draagkracht, en de drempels wegwerken. Want de universiteit is nog lang geen spiegel van de samenleving.”

ANTWERPEN: Feest op Students On Stage

Volledig scherm Het regende dan wel, toch kwamen heel wat studenten hun terugkeer naar het universiteitsleven vieren op het Sint-Jansplein. © Klaas De Scheirder

In Antwerpen hield de regen de studenten maandag dan weer niet tegen om het academiejaar al feestend in te zetten tijdens Students on Stage op het Sint-Jansplein. Coronajaar 2020 buiten beschouwing gelaten, groeit het aantal studenten dat naar het festival komt jaarlijks aan. “Afgelopen jaar merkten we dat er na corona een enorme knaldrang was. We mochten dan ook een recordaantal studenten ontvangen, ze waren maar liefst met 10.000. Hopelijk kunnen we dat aantal dit jaar evenaren”, aldus Jade Dewitte, eindverantwoordelijke van Students on Stage.

Op het festival waren ook 20 studentenclubs vertegenwoordigd. “Wat Students on Stage van andere student kick-offs onderscheidt, is dat het festival volledig georganiseerd wordt door studenten. We kunnen rekenen op 250 studenten die de dag zelf meehelpen met de organisatie”, vertelt Unifac-voorzitter Jannes Van Dijck.

BRUSSEL: YANA (You Are Never Alone), nieuw beleid VUB rond grensoverschrijdend gedrag

Volledig scherm De nieuwe VUB-rector Jan Danckaert. © BELGA

De voorbije maanden werd de VUB getroffen door het verlies van ererectoren Paul De Knop en Caroline Pauwels. “We starten het nieuwe academiejaar in speciale omstandigheden”, vertelt huidig rector Jan Danckaert. “De Knop en Pauwels zullen zeker gemist worden aan de VUB. Tegelijk moeten we ook richting de toekomst durven kijken. Om het sociaal leven terug op te krikken, zullen we de studentenkringen- en activiteiten goed ondersteunen.”

Grensoverschrijdend gedrag

Vanaf dit jaar is er ook een nieuw beleid rond grensoverschrijdend gedrag dat tot doel heeft om maximaal in te zetten op preventie én – als grensoverschrijdend gedrag zich voordoet – een betere begeleiding van de melders opdat ze zich niet alleen voelen, YANA (Your Are Never Alone). “Onder meer de tuchtprocedure werd herzien, zowel voor studenten als voor het personeel. De VUB beschikt daarnaast over een breed arsenaal aan instanties, procedures en mensen om klachten over grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Die zijn echter niet voldoende op elkaar afgestemd. Om de melder beter te begeleiden, zullen we nu altijd één vertrouwenspersoon toewijzen, aan wie slachtoffers dan één keer hun verhaal moeten doen. Die persoon zal hen actief begeleiden tijdens de verdere stappen en hen ook beter op de hoogte houden van de verdere beslissingen.”

Volledig scherm De eerste avond Overpoort: drie praesidiumleden van studentenclubs verbroederen voor café Delirium. © svwg

GENT: beenhard regenweer houdt de feestneuzen niet tegen: “De nacht is nog jong”

Dat ze in Gent hun koppige reputatie eer aandoen, dat bewijst de eerste echte feestnacht van het jaar. Ook de UGent heeft de aftrap gegeven van het academiejaar, goed voor 46.000 extra studenten die in de Overpoort kunnen uitgaan. Die werd onlangs vernieuwd en de extra terrasruimte die dat creëerde werd meteen gebruikt om paraplu’s te installeren. Regen? Dat houdt de Gentse studenten alvast niet tegen. “Eigenlijk was gisteren de eerste nacht”, en “we gaan gewoon door tot de Student Kick-Off op woensdag, en dan sluiten we af met de Kabouterdans”, klonk het tussen de regenvlagen door. Al werd er in de danscafé’s ook al stevig geoefend op ‘Vuurwerk’, want Camille Dhont komt woensdag dus verder de studenten opwarmen.

Het academiejaar ging trouwens ook van start met de stoet der togati en een stevig bommetje over de campussen: de UGent gaat die efficiënter organiseren en dus staan enkele bekende gebouwen binnen enkele jaren leeg. Al viel daar in de Overpoort weinig van te merken. Het is kwestie van uit de bar en in de aula te raken, natuurlijk.