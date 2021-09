Leuk begin van pittig schooljaar

Zonder mondmasker in de klas en weer vijf dagen per week op de schoolbanken: het zal even wennen zijn voor heel wat leerlingen. Het onderwijs start vandaag dan wel bijna zoals in precoronatijden, bij de toplui van de netten heerst toch ook heel wat onzekerheid. "De coronacrisis lijkt nog niet achter de rug. Ja, ik voel zelfs meer spanning dan andere jaren", geeft Lieven Boeve van het katholieke net toe. Koen Pelleriaux, die vandaag zijn eerste schooldag als topman van het gemeenschapsonderwijs (GO!) beleeft, treedt hem bij. "We vrezen toch dat er af en toe leerlingen nog in quarantaine zullen moeten bij een uitbraak."