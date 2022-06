Lerarentekort zo nijpend dat scholen zelfs examens moeten schrappen: “Wie een vak amper heeft gehad, krijgt het voordeel van de twijfel”

ONZE OPINIE. Leerlingen krijgen geen les meer, geen examens. De volgende stap is een vierdaagse lesweek

Het is een absoluut dieptepunt. Leerlingen leren al maanden geen wiskunde, Nederlands of Frans. Jongeren krijgen geen examens. Hoe kan je daar niét ongelooflijk verbolgen over zijn? Dat mogen en kunnen we niet zonder meer aanvaarden. Daar moeten we over blijven praten. En het ergste? Het is een ijsschots die we zagen liggen.

8 juni