Lerarentekort dreigt nog toe te nemen door pensioneringsgolf

DE GROTE SCHOLEN­ROND­VRAAG, DEEL 1: Hoe lost uw school het lerarente­kort op? En komt er straks een mobiel vaccinatie­team naar uw klas? Wij vroegen het aan 100 directeurs

Na anderhalf jaar corona hopen vanaf volgende week meer dan 1 miljoen leerlingen én leerkrachten op een zo normaal mogelijk schooljaar. Wij hielden één week voor 1 september de grote rondvraag bij de mensen die het echt kunnen weten: de directeurs. Vijftig lagere scholen, vijftig middelbare scholen, netjes verdeeld over alle netten. In deel 1 vandaag vragen we hen naar het lerarentekort. 41 directeurs waren deze week nog op zoek naar personeel, 8 anderen geven aan dat ze bij de minste uitval in de problemen komen. Hoe lossen zij dit op? Hebben de directeurs zicht op de vaccinatiegraad van lerarenkorps en personeel? En gaan ze niet-gevaccineerde leerlingen en hun ouders sensibiliseren?

28 augustus